البرلمان يعلق على توجيه السوداني بتأسيس "جهد خدمي مصغر" في كل محافظة

2024-03-12 14:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن محافظة المثنى محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، على توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"تأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة".

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهم وخطوة جيدة للارتقاء بواقع الخدمات والبنى التحتية في المحافظات وغيرها من المحافظات، التي كانت تعاني اهمال كبير من قبل الحكومات السابقة".

وأضاف الزيادي، ان "وجود فرق من الجهد الخدمي، سيكون له لمسة كبيرة وواضحة خلال المرحلة المقبلة لتطوير واقع المحافظة الخدمي"، مؤكدا ان "المواطن سوف يلمس هذا الامر قريباً".

وتابع ان "السوداني لديه اهتمام كبير جداً في المحافظات التي تعاني من الضعف في البنى التحتية"، مشددا على ان "الحكومات المحلية في تلك المحافظات ستكون داعمة لخطوة السوداني كونه يخدم محافظاتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الاثنين (11 آذار 2024)، بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة، فيما وجه الجهد الخدمي المركزي بالاهتمام والتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استقبل مساء الاثنين، محافظ المثنى مهند العتابي ورئيس مجلس المحافظة أحمد محسن دريول، ونائبي المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة".

وبارك السوداني: "حلول شهر رمضان، كما بارك للحضور الفوز بثقة أبناء المحافظة"، مؤكداً "أهمية أن يشكل المجلس والمحافظ فريقاً واحداً لإكمال المشاريع التي ينتظرها المواطن"، بحسب البيان.

ووجه السوداني بـ"تأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة"، مؤكداً أنه "وجه الجهد الخدمي المركزي بالتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية؛ لأنها الأضعف من حيث البنى التحتية، إلى جانب الحرص على عدم تأخير انطلاق تخصيصات المحافظات المالية، كما أعلن قرب انطلاق المشاريع التي وعد بها في المثنى، لاسيما المستشفيات"، وفقا للبيان.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ "هناك مؤشرات إيجابية عن طبيعة العمل الاستثماري في المثنى، التي توفر 52 ألف فرصة عمل، كما أكد أهمية دعم القطاع الخاص في المحافظة؛ لأنه يوفر فرص العمل للمواطنين، حيث تواصل الحكومة جهودها في توفير بدائل للخريجين والعاطلين في قطاعي الصناعة والزراعة"، مشددا على "ضرورة ترشيد استعمال المياه الجوفية في المثنى وغيرها؛ حفاظاً على هذه الثروة"، مشيراً إلى "تعاقد الحكومة على 12 ألف منظومة ري حديثة، فضلاً عن المضيّ بإعداد دراسة بالتعاون مع البنك المركزي لإطلاق مبادرة شاملة في الزراعة والصناعة والسكن"، كما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.