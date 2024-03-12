حزب الله: اطلقنا مئة صاروخ على اسرائيل

2024-03-12 14:48:12 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن حزب الله الثلاثاء إطلاق أكثر من مئة صاروخ على اسرائيل، ردا على قصف لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي. وقال الحزب في بيان إنه رداً على الهجمات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك ومقتل مواطن ليل الإثنين، قام عناصره صباح الثلاثاء بقصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا. ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، غداة اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. واستهدفت ضربات إسرائيلية في 26 شباط/فبراير، بعلبك، ما أسفر