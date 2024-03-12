احد اعضاء المحكمة الاتحادية العراقية يعلن استقالته

2024-03-12 14:48:12 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الثلاثاء، استقالته من المحكمة. وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان المحكمة لاتاخذ اراء العضوين الكورديين في المحكمة بنظر الاعتبار وتصدر قراراتها بالاغلبية. واضاف "وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وامكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح اقليم كوردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من المواد الدستور الاتحادي". وعزا القاضي سبب انسحابه الى "ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد