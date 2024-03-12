2024-03-12 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عقب تعادله الأحد أمام ليفربول، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضربة قاسية. وتمكن “الريدز” من خطف التعادل أمام السيتي، على استاد “أنفليد”، بعدما أحرز جون ستونز هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وأدرك أليكسيس ماك […]

ظهرت المقالة ضربة موجعة تهدد مشوار مانشستر سيتي قبل 10 جولات على نهاية الموسم أولاً على ايرث نيوز.