2024-03-12 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد العراقي بشار رسن لاعب المرخية، أن فريقه تأثر بالنقص العددي في مباراة الشمال، اليوم الإثنين بالجولة 17 من الدوري القطري بعد طرد زميله تميم المهيزع في نهاية الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الشمال بهدفين دون رد. وقال رسن في تصريحاته للإعلاميين عقب المباراة: “كنا نتمنى الفوز والابتعاد عن المركز الأخير […]

ظهرت المقالة بشار رسن: الأمل لا يزيال موجوداً ببقاء فريقي بدوري نجوم قطر أولاً على ايرث نيوز.