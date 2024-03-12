2024-03-12 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما برصاص القوات الإسرائيلية والثاني بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء اقتحام جنين حيث دارت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين. وأظهرت مقاطع مصورة، آليات عسكرية لقوات الإسرائيلية بينها جرافة تدخل لمخيم جنين بالضفة الغربية، فيما وثقت المشاهد دوي صافرات الإنذار عقب اقتحام القوات للمخيم. وأعلنت كتائب القسام بالضفة […]

ظهرت المقالة إصابة فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين أولاً على ايرث نيوز.