2024-03-12 15:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإكمال متطلبات موسم تسويق الحنطة وإعداد دراسة لبناء سايلوات جديدة. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً بتسويق الحنطة للموسم الزراعي الحالي”.وأضاف أنه “جرى، خلال الاجتماع، استعراض الخطّة الزراعية […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجه بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية بناء سايلوات جديدة للخزن أولاً على ايرث نيوز.