الغموض يحيط تحركات برشلونة على موهبة الشياطين الحمر

2024-03-12 15:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عكست تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، التضارب بشأن تحرك إدارة برشلونة من أجل محاولة التوقيع مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد، الصيف المقبل.

من جهتها، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع مع جون مورتو، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، كما حضر الاجتماع فرانك تريمبولي وكيل شركة (CAA Base Ltd)، المتخصصة في إدارة شؤون اللاعبين".

وأشارت إلى أن "الاجتماع شهد حديث الطرفين على العديد من الأسماء، والتي كان أبرزها ميسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد المعار لخيتافي".

وكانت تقارير ذكرت، أن "مانشستر يونايتد لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مستقبل جرينوود، مع الشياطين الحمر".

وأضافت: "هناك شعور بأن مانشستر يونايتد سيكون مستعدا للنظر في العروض المقدمة لشراء جرينوود بشكل نهائي".

وفي نفس السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه بموقع "إكس": "لا يعمل برشلونة حاليا على صفقة ميسون جرينوود، رغم الأنباء الأخيرة التي ربطت بين الطرفين".

ويعتبر جرينوود من أهم المواهب التي خرجت من مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، لكن اتهامه بالتعدي على صديقته، أجبر النادي على إبعاده عن الفريق.

المصدر: سبورت



