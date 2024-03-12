المندلاوي يؤكد ضرورة الإسراع في حسم اختيار رئيس لمجلس النواب

2024-03-12 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع في حسم اختيار رئيس لمجلس النواب، فيما أكد ان تعديل النظام الداخلي سيكون خلال الجلسات القريبة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ترأس، اليوم في مقر كتلة تيار الحكمة الوطني النيابية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء الكتل في مجلس النواب، لمناقشة الخارطة التشريعية خلال الفصل الحالي، وتبادل وجهات النظر في المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الإسراع في حسم ملف اختيار رئيس جديد للمجلس خلال الجلسات القريبة المقبلة، واستكمال هذا الاستحقاق الدستوري عبر الحوار والتوافقات وبما يعزز من دور البرلمان تشريعياً ورقابياً، فضلاً عن مناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب وأهمية اجراء بعض التعديلات عليه، اضافة لبحث آليات تفعيل دور اللجان النيابية واعطاء الاولوية للتشريعات ذات التماس المباشر بالمواطن والبرنامج الحكومي".