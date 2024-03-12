2024-03-12 15:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الخطوط السريعة المشمولة برادارات السرعة والمخالفات المقرر رصدها، وفيما اشارت الى ان نحو 140 تقاطعاً في بغداد ستشمل بالرقابة المرورية الذكية، اكدت قرب المباشرة بنصب رادارات السرعة وكاميرات المراقبة على الطريق الدولي المحاذي لإيران.

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري واشراف مدير المرور رعد مهدي عبد الصاحب، حررت مديرية المرور العام بيان المباشرة بضبط المخالفات المرورية المنصوص عليها وفق القانون المروري وفرض الغرامات المرورية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة المثبتة على الطرق الدولية والسريعة"، داعيا المواطنين الى "الالتزام بالضوابط المرورية".

واضاف انه "تم تحديد 5 تقاطعات في جانب الرصافة مشمولة بالرقابة المرورية الذكية، وهي تقاطع المثنى (ملعب الشعب)، وتقاطع حماة وتقاطع شارع الربيعي وتقاطع زيونة وتقاطع شارع فلسطين (مول النخيل)"، مشيرا الى ان "هذه الرقابة تتضمن استشعارات للزخم المروري ومزودة بكاميرات مراقبة لرصد المخالفات المتنوعة".

وأكد ان "الخطوط السريعة المشمولة بكاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة هي ثلاثة (سريع محمد القاسم، وطريق سريع الدورة باتجاه اليوسفية (السريع الجديد)، من اعلى سيطرة 75 مدخل طريق اليوسفية باتجاه محافظة بابل)، لافتا الى ان "السرعة المقررة تكون حسب المسارات (المسار الايمن 80 وبعده 100 وبعده 120 والاخير 120)".

وأكد ان "المخالفات التي سيتم رصدها من خلال الكاميرات هي (عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب، وعبور الخط الفاصل بين الاشارة الضوئية واشارة العبور، وغلق المسار الايمن متعمدا امام المواطنين، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والقيادة بتهور ورعونة والانتقال من المسار الايمن الى المسار الايسر والتاثير على حركة السير والمرور".

ودعا المواطنين الى "الإسراع في تسجيل منصة اور الالكترونية ليتسنى ارسال المخالفات المرورية عبر رسالة نصية الى المخالفين لضمان عدم مضاعفة المبلغ".

وحول إمكانية توسيع الرقابة المرورية الذكية في التقاطعات، اكد القيسي ان "نحو 140 تقاطعاً في بغداد ستشمل بالرقابة الذكية بالإضافة الى الطرق السريعة والدولية"، لافتا الى ان "المديرية ستباشر في القريب العاجل بنصب رادارات السرعة وكاميرات المراقبة على الطريق الدولي المحاذي لإيران لرصد المخالفات خلال الزيارة الاربعينية الخاصة باستشهاد الامام الحسين (ع)".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة اعتباراً من الجمعة المقبلة.