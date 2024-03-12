خلاف عائلي ينهي حياة أب على يد ابنه وشبكة الصرف تبتلع طفلة جنوبي العراق

2024-03-12 15:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حادث مقتل أب على يد ابنه رميا بالرصاص جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "خلافات عائلية بين اب وابنه، أدت لقيام الأخير بإطلاق الرصاص من سلاح ناري تجاه والده وأرداه قتيلا على الفور، داخل منزلهما بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية مختصة قامت باعتقال شقيق الجاني على ذمة التحقيق، فيما لاذ الجاني الرئيسي في الحادثة بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، كما أن "طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات توفيت نتيجة سقوطها داخل شبكة الصرف الصحي داخل منزلها بقضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تم استخراج الطفلة ونقلها للطب العدلي".