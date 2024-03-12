نائب: الضباط المحكومون بقضية "هروب الشايع" لاعلاقة لهم بالملف

2024-03-12 15:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى نائب عن محافظة البصرة، أن الضباط الذين تم محاكمتهم في قضية هروب أحمد الشايع "لاعلاقة لهم بالملف"، مشدد على ضرورة البحث عن "المتهم الهارب".

وقال النائب علاء الحيدري، لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم أحمد شايع الذي تم تهريبه من أحد سجون محافظة البصرة لم يكسر باب السجن أو تجاوزه، إنما تم تهريبه بواسطة ضابط مركز الشرطة"، مشيراً إلى أن "هناك أنباء تتحدث حالياً عن تواجد المتهم احمد شايع في الإمارات وذلك عبر نشر صورة له في مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد الحيدري، ضرورة أن "يكون هناك إجراء واقعي بعيد عن الإعلام، واعتقال المتهم شايع، حيث أن هناك الكثير من الناس قد ظلمت، إضافة إلى محاكمة عدد من الضباط بشكل مستعجل وعدم تحقيق العدالة"، لافتا إلى أن "الضباط الذين تم محاكمتهم لا تربطهم أي علاقة بملف احمد شايع".

وأضاف، أن "هناك لجنة نيابية شكلت برئاسة النائب عدي عواد لمتابعة الملف وستستضيف عددا من الضباط، بينهم قائد الشرطة السابق والحالي لمحافظة البصرة، لترفع بعدها توصيات إلى رئاسة مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة".

ودعا الحيدري، "المسؤولين الأمنيين للبحث الحقيقي عن المتهم احمد شايع حتى لو كان في بطن الحوت" وفق تعبيره.

وأمس الاثنين، أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، أحكاماً نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان (أحمد شايع) من السجن في محافظة البصرة، تضمنت السجن لـ4 ضباط والإفراج عن قائد شرطة البصرة "السابق".

وكانت وزارة الداخلية، قد أحالت الأسبوع الماضي، (6) ضباط و(4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المواد (31 و341 و271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (أحمد شايع)، فيما وجهت عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة.