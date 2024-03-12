2024-03-12 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أصدر محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، انداراَ نهائياً الى شركتين بسبب تلكؤهما في انجاز المشاريع بالمحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب العيداني وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "لمقتضيات المصلحة العامة ونظراً لعدم جدية العمل المتمثل بقلة الكوادر التي أدت إلى تلكؤ بتنفيذ المشروع مما سبب في معاناة كبيرة مست حياة المواطنين اليومية بمختلف شرائح أهالي القضاء ومع مدة العقد المتبقية تبين انها لا توازي حجم الاعمال المطلوب اكمالها، توجه انذارنا النهائي".

أدناه نص الوثيقة:

ويعاني قضاء القرنة شمال محافظة البصرة، من تلكؤ مشاريع البنى التحتية منذ سنوات، بدون أسباب واضحة او إجراءات رادعة، تحث على استدامة الاعمال وانجازها بالتوقيتات المتفق عليها، بحسب مراقبين،

ويؤكد أهالي القرنة ان الشركة المسؤولة عن اعمال الخدمات متوقفة عن العمل منذ اشهر مطالبين بالتدخل العاجل وحل الموضوع من قبل بغداد او الجهات المعنية و"عدم الاستماع لتصريحات بعض السياسيين الذين يحاولون التستر على الفساد في المشاريع بالبصرة"، بحسب وصفهم.







