المحكمة الاتحادية: انسحاب زيباري لا يؤثر على عملنا

2024-03-12 15:42:11 - المصدر: قناة الثامنة

علّقت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، على انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من المحكمة. وقالت المحكمة في بيان إن إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط. وأعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الثلاثاء، استقالته من المحكمة. وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان المحكمة لاتاخذ اراء العضوين الكورديين في المحكمة بنظر الاعتبار وتصدر قراراتها بالاغلبية. واضاف "وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وامكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها