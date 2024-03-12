"الجمعة المقبل".. بدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة ورادارات السرعة

2024-03-12 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة المقبل، موعدا لبدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.

وقالت مديرية المرور في بيان حمل الرقم (1) لسنة 2024، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر المباشرة برصد المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وفرض الغرامات المرورية عليها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة المثبتة على الطرق الدولية السريعة.

ودعت مديرية المرور العامة، السائقين إلى الإسراع بالتسجيل في منصة اور الألكترونية ليتسنى لها ارسال المخالفات المرورية عبر رسائل نصية إلى المخالفين لضمان عدم مضاعفة الغرامة.

وبينت، أن القرار جاء استناداً لأحكام المادة (47/ثانياً/ز) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.