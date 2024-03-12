مجلس النواب يعقد جلسته الـ 14 برئاسة المندلاوي

2024-03-12 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ 14 برئاسة رئيسه بالنيابة محسن المندلاوي.وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المندلاوي افتتح الجلسة الرابعة عشر للسنة التشريعية الثالثة/الفصل التشريعي الأول من الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضافت أن "عدد حضور الجلسة بلغ 201 نائب".وآجل مجلس النواب خلال الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.