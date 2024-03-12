انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

2024-03-12 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150400دينار عراقي مقابل 100 دولار".

وأشار مراسلنا إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينارا مقابل 100 دولار".

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150100 دينار مقابل 100 دولار.