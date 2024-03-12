أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي.. 100 ألف برميل يوميا

2024-03-12 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو المعروض من النفط في 2024، بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مقارنةً بتقرير مارس / آذار، ليصبح 1.1 مليون برميل.

في المقابل، أبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بلا تغيير عن تقرير الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يومياً.

ووفق تقرير أوبك الصادر اليوم الثلاثاء، أظهرت 7 مصادر ثانوية معتمدة من قِبل المنظمة ارتفاع إنتاج دول أوبك في فبراير/ شباط بنحو 203 آلاف برميل يومياً، إلى 26.6 مليون برميل، بقيادة ليبيا التي رفعت ضخّها خلال الشهر الماضي بمقدار 144 ألف برميل يومياً، تليها نيجيريا بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً.

وفي اتجاه معاكس، خفض العراق إنتاجه بواقع 14 ألف برميل يومياً في فبراير، ليصل حجم المعروض من ثاني أكبر مُنتِج في أوبك إلى 4.203 ملايين برميل، بينما يجب بحسب تعهدات التخفيض ضمن اتفاق "أوبك+" ألاّ يتجاوز إنتاج العراق 4 ملايين برميل يومياً.

كما أظهرت المصادر استقرار إنتاج السعودية عند 8.98 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط، بينما أبلغت المملكة أوبك أن إنتاجها بلغ 9.01 ملايين برميل يومياً خلال نفس الشهر.