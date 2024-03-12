«أوبك» تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024

2024-03-12 16:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العام الجاري.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري، أن "توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ظلت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا".

بينما خفضت أوبك توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج أعضاء أوبك خلال العام الجاري، إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وأوضحت أوبك أن "إنتاجها من النفط قد ارتفع خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنحو 203 ألاف برميل يوميا، إلى 26.6 مليون برميل يوميا".

المصدر: وكالات



