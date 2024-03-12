2024-03-12 16:48:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري. وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط”. وكان عبد الرحمن زيباري، القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، قد […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية: انسحاب عبد الرحمن زيباري لا يؤثر على سير عملنا أولاً على Eishan.