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نفط ميسان أول المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق

نفط ميسان أول المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق
نفط ميسان أول المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق
2024-03-12 17:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق نفط ميسان الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على ضيفه فريق الكرمة 1-0 في أولى مباريات الدور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف واحد دون مقابل للكرمة جاء من ركلة جزاء نفذها الدالي علاء الدين الدالي بنجاح عند الدقيقة 40 .

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني ليكون نفط ميسان اول المتأهلين الى دور الـ8 لبطولة كأس العراق.

وأدار اللقاء مدرب طاقم تحكيم مؤلف من سجاد خالد حكم ساحة ، واكرم علي مساعد أول ، وعلاء عباس مساعد ثاني ، وحيدر عدوان حكم رابع .

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