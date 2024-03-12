مالية كوردستان: إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط

2024-03-12 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "طالبت في كتابها المرقم (2147/4/7) بتاريخ (2024/3/5) من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي كوردستان كاملا بدون تمييز لشهر شباط والبالغة( 949,813,146,170 ) دينار، لكن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط أي ما يعادل (59%) فقط من إجمالي رواتب موظفي الإقليم وحرمان (41%) من الموظفين من رواتبهم وحتى المبلغ الذي تقرر تمويله لم يصل الى وزارة المالية في اقليم كوردستان".

وأوضحت أن "هذا الإجراء من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية يتسبب بعجز في صرف رواتب شهر شباط بنحو (390) مليار دينار ويخلق مشاكل مالية كبيرة ويتسبب في حرمان جزء كبير من الموظفين من رواتبهم".

وتابعت "بصرف النظر عن المبلغ المالي الصغير الذي تم إرساله لشهر شباط، فلن يتم تقديم أي تمويل لحكومة إقليم كوردستان لرواتب شهر اذار 2024، وفقًا للكتاب الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية اذا لم يتم توطين رواتب الموظفين ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه حكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين منذ مدة من خلال مشروع (حسابي) تحت اشراف البنك المركزي والمفاوضات مستمرة، ولا ينبغي لأي من هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية أن تحرم موظفي إقليم كوردستان من رواتبهم وان يتم التعامل معهم كباقي الموظفين في انحاء العراق".

وامس الإثنين، أعلنت وزارة المالية الاتحادية،، تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت الوزارة تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".