صلاح الدين تحدد أسعار اللحوم وتتوعد بمحاسبة المتلاعبين

2024-03-12 17:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع - فليح العبيديحددت الحكومة المحلية في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، أسعار اللحوم، فيما توعدت بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار.وقال مدير فرع الرقابة التجارية والمالية في صلاح الدين حميد خليل مهدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس المحافظة، وتم تحديد سعر اللحوم من قبل المجلس"، لافتا، إلى أن "سعر البيع المطروح من قبل المجلس، ثمانية عشر ألف دينار للكيلو الواحد بالنسبة للحوم الأغنام، واثنا عشر ألف دينار للكيلو الواحد بالنسبة للحوم الأبقار".وأضاف مهدي، أن "فرع دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة والأمن الوطني وكوادر الرقابة الصحية ودائرة البيطرة، مستمر في متابعة الأسواق المحلية في أقضية ونواحي صلاح الدين".وأكد مهدي، أنه "تم تنفيذ عدة حملات لمتابعة الأسواق المحلية وخصوصا عمل القصابين وبيع وشراء اللحوم في عموم المحافظة، حيث تم ضبط عدد من المخالفين المتلاعبين بالأسعار، بالإضافة إلى ضبط مجموعة أخرى لعدم التزام محلاتهم من حيث النظافة والشروط الصحية"، لافتا، إلى أن "الفرق الرقابية مستمرة في العمل اليومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية".ونبه، بأن "أسعار المواد الغذائية والطحين مستقرة نسبيا في عموم المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث جاء هذا الاستقرار نتيجة للبرنامج الحكومي، إضافة إلى دعم وزارة التجارة للأسواق المحلية من خلال طرح المواد الغذائية في الاسواق عن طريق نوافذ البيع المباشر في المحافظة، ومن خلال السوق المركزي في فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".وتابع مهدي، أن "أسعار المواد الغذائية واللحوم مدعومة حكوميا، لافتا إلى أن هذه الحملات أدت إلى استقرار أسعار المواد الغذائية في المحافظة، كما وأن مديرية الرقابة التجارية في المحافظة تقدم تقريرا يوميا في عموم المحافظة، وعن أسعار اللحوم".