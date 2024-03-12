طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

2024-03-12 17:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

تحطمت طائرة أوكرانية مسيرة بمبنى إداري في مدينة بيلغورود الروسية إثر اصطدامها به، ما أسفر عن إصابة شخصين. جاء ذلك وفقا لما كتبه فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بقناته الرسمية على تطبيق “تليغرام”، حيث كتب: “اصطدمت طائرة مسيرة معادية بمبنى إدارة المدينة في بيلغورود، وهناك ضحيتان: امرأة أصيبت بشظايا، والثانية أصيبت بصدمة قذيفة. يتلقى الضحايا […]

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