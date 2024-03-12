2024-03-12 17:54:11 - المصدر: منصة إيشان

خرج رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، فجر اليوم الثلاثاء، بتصريح اتهم فيه النائب باسم خشان، بأنه طلب 3 مليارات دينار، مقابل إنهاء الخلاف بينهما. وقال الحلبوسي في تصريح متلفز تابعته “إيشان”، إن “أحد الأشخاص الذين أثق بهم، قال لي: لماذا لا ننهي مشكلة باسم خشان، وأنا أبادر”، مشيراً إلى أنه “ليس له تقاطع مع خشان […]

ظهرت المقالة تصريح تسبب بعراك في البرلمان.. الحلبوسي: خشان طلب مني 3 مليارات دينار لإنهاء “مشاكلنا” أولاً على Eishan.