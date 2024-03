2024-03-12 18:00:03 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل السادة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة الانتخابات اليوم الإثنين الموافق 12/3/2024 وفدا من أعضاء مجلس النواب العراقي برئاسة نائب رئيس المجلس د شاخەوان عبد الله لبحث الاستعداد للحدث الانتخابي المقبل. وجرى خلال اللقاء الاطلاع على سير عمل المفوضية بشكل عام ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك، فيما تم بحث تطورات

The post لبحث الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الإقليم مفوضية الانتخابات تستقبل وفدا من أعضاء مجلس النواب appeared first on IHEC Website.