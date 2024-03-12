2024-03-12 18:08:51 - المصدر: شركة الفطيم

دعماً للنقل المستدام في الدولة.. "الفطيم" للنقل الكهربائي تطلق ثلاث طرازات (BYD) جديدة في الإمارات العربية المتحدة

بما في ذلك السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن

الشركة الرائدة عالمياً في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة (BYD) توسع تشكيلتها بطرح سيارات

(BYD SEAL) و(BYD SONG PLUS) و(BYD QIN PLUS) لأول مرة في دولة الإمارات

دبي، 12 مارس 2024 - أعلنت شركة الفطيم للنقل الكهربائي و(BYD)، الشركة الرائدة عالمياً في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة)، عن طرح ثلاث سيارات جديدة لـ (BYD) في دولة الإمارات العربية المتحدة: (BYD SEAL)، (BYD SONG PLUS)، و(BYD QIN PLUS).

تمثل هذه الخطوة اهتمام شركة الفطيم للنقل الكهربائي بتعزيز وسائل النقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050. وتبرز أيضاً جهود (BYD) المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية لتلبية مختلف احتياجات السائقين. حيث تقدم (BYD) تشكيلة من السيارات الفائقة الرفاهية والرياضية الكهربائية بالكامل بالإضافة إلى أحدث السيارات الهجينة القابلة للشحن والتي تتميز بنطاق سيرها الطويل جداً، مما يوفر الحل المثالي لأولئك الذين لا يزالون غير مستعدين للانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية بالكامل في الوقت الحالي.

ابتداء من سعر يبلغ 194,900 درهم إماراتي، تقدم سيارة ((BYD SEAL تجربة فاخرة جديدة في فئة السيارات السيدان الرياضية مع تصميم أنيق وواسع وأداء كهربائي بالكامل. تتميز السيارة بتفاصيل داخلية فاخرة مثل جلد نابا عالي الجودة مع خياطة ماسية ومقاعد خلفية قابلة للانحناء وشاشة وسائط متعددة بقياس 15.6 بوصة لتجربة ترفيهية ممتعة، بالإضافة إلى شاشة عرض رأسية لقيادة آمنة ومريحة. وتتوفر السيارة بطراز" المدى الطويل "ذات مدى يبلغ 570 كيلومتر، وطراز "أداء الدفع الكلي" التي يتسارع من 0-100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط.

بالنسبة لسيارة ((BYD SONG PLUS والتي يمكن الحصول عليها بسعر يبدأ من 119,900 درهم إماراتي، فإنها سيارة هجينة قابلة للشحن (PHEV) تجمع بين وظائف السيارات العائلية الكبيرة والأداء البيئي للسيارات الكهربائية. مزودة بأحدث التقنيات لتجربة قيادة سلسة ومريحة، حيث توفر مرونة كبيرة من خلال نطاق الحركة الهجين الذي يصل إلى 1000 كيلومتر. تم تصميم السيارة بأفضل الميزات المتقدمة في طراز الدفع الأمامي القياسي، مثل الإضاءة المحيطة وكاميرا 360 درجة وفتحة سقف بانورامية ونظام صوت (Dirac) مع 9 مكبرات صوت، ومتوافقة مع انظمة (Android Auto)و(Apple CarPlay). ويحسن طراز الدفع الكلي تجربتك من خلال شاشة وسائط متعددة مقاس 15.6 بوصة، وإضاءة محيطية متعددة الألوان، ومقاعد أمامية مهواة، ومرآة رؤية خلفية داخلية ذاتية التعتيم، وشاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي، ونظام صوت Infinity)) مع 10 مكبرات صوت، ونظام اكتشاف النقاط العمياء، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، الذي يدمج بين الأداء والراحة وأحدث ميزات السلامة الذكية.

وتوفر سيارة (BYD QIN) الهجينة القابلة للشحن للسائقين أعلى مستويات الكفاءة والأناقة والأداء من خلال تصميماتها الداخلية الرائعة والمقاعد الرياضية ثنائية اللون المصنوعة من مواد ذات جودة عالية. تتصدر هذه السيارة فئتها من حيث الطول مما يوفر راحة لا مثيل لها في المقصورة ومساحة واسعة للساقين. وبفضل نطاق كهربائي يصل إلى 100 كيلومتر واستهلاك الوقود المنخفض جدًا، تتميز هذه السيارة بمدى يصل إلى 1000 كيلومتر مما يشكل معياراً جديداً للكفاءة والأداء. يمكن الحصول عليها بسعر يبدأ من 91,000 درهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد حسن نيرجز، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "إن إضافة ثلاثة نماذج جديدة إلى تشكيلة (BYD) في دولة الإمارات العربية المتحدة يعزز إمكانات النمو القوية والطلب على النقل الصديق للبيئة في الدولة، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة بوضوح بين الاقتصادات المعيارية التي تدفع الاستدامة إلى الأمام. لأول مرة نقدم سيارات BYD)) الهجينة طويلة المدى في البلاد، وهي خطوة استراتيجية من شأنها تمكين المزيد من الناس من التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة وتسهيل التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك فإن التشكيلة الموسعة تفي بوعدنا بجعل النقل الكهربائي في متناول الجميع، واطلاقها يمثل خطوة بارزة أخرى نحو تعزيز النظام البيئي للمركبات الكهربائية الذي بدأنا في بنائه على مدار العام الماضي، والذي أصبح ممكنًا بالتعاون مع(BYD) ، الشركة الرائدة علمياً في مجال السيارات الكهربائية والهجينة."

لمزيد من المعلومات حول شركة الفطيم للنقل الكهربائي والتزام BYD)) بالنقل المستدام، يرجى زيارة: www.byduae.ae.

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لمحة حول مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل المجموعة تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

حول شركة (BYD)

(BYD) هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) منها السيارات الكهربائية والهجينة، بعد أن باعت 1.86 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2022 وأكثر من 3 مليون حتى الآن. وباعتبارها واحدة من أنجح الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء العالم فإن (BYD) هي الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للسيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات من خلال عملياتها الناجحة في العديد من الأسواق المتقدمة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا، والآن في الإمارات العربية المتحدة.

لمحة حول شركة الفطيم للنقل الكهربائي

شركة الفطيم للنقل الكهربائي هي شركة تابعة لمجموعة الفطيم، وتختص بتوفير حلول النقل المستدامة والترويج لها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز الشركة على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهايبرد والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها.

وتتميز شركة الفطيم للنقل الكهربائي بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهايبرد في المنطقة، مما يساهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أكثر استدامة. وتمثل الشركة الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علامتيّ بولستار وبي واي دي في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء.

وتقدم شركة الفطيم للنقل الكهربائي مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.