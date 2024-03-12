الناطق باسم القائد العام يعلن اطلاق قافلة دعم لأهالي غزة

2024-03-12 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، عن اطلاق قافلة دعم لأهالي قطاع غزة.

وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27-شباط-2024، واستكمالاً للحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لجمع المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أشهر لعدوان مستمر من قوات الاحتلال، فقد وصلت قافلة الدعم لأهالي غزة التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية والتي تضمنت مادة الطحين وباقي المواد الغذائية بواقع 482 طناً".

وأضاف "تم تسليم المواد إلى مخازن (الغباوي) في الأردن، بحضور ممثل الهيأة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا، ومازال العمل متواصلًا في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر".



