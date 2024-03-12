اللواء رسول يعلن وصول قافلة الدعم لأهالي غزة وتسليم موادها للجانب الأردني

2024-03-12 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، اليوم الثلاثاء، عن وصول قافلة الدعم لأهالي غزة، التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية وتسليم موادها للجانب الأردني.

وقال عبدالله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27-شباط-2024، واستكمالاً للحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لجمع المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أشهر لعدوان مستمر من قوات الاحتلال، فقد وصلت قافلة الدعم لأهالي غزة التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية".

واضاف ان "القافلة تضمنت مادة الطحين وباقي المواد الغذائية بواقع 482 طناً"، موضحا انه "تم تسليم المواد إلى مخازن (الغباوي) في الأردن، بحضور ممثل الهيئة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا".

واكد ان "العمل مازال متواصلًا في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر".