محافظة بغداد تحدد موعد إنجاز المدخل الشمالي

2024-03-12 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسارع وتيرة الأعمال بمشروع المدخل الشمالي، فيما حددت موعد إنجاز المشروع.وقال مدير مديرية الطرق في المحافظة عبد الله حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تواصل تنفيذ الأعمال وسبقت جدول العمل بمشروع مدخل بغداد - موصل، إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي الحالية 35‎%‎ بينما نسبة الإنجاز المخطط لها والمفترضة للتوقيت نفسه هي 16‎%‎".وأضاف، أن "تقدم الإنجاز بمشروع مدخل بغداد - موصل، يعود إلى العمل على 3 شفتات، فضلاً عن عمل عدد كبير من الآليات"، مؤكداً، "إنجاز المشروع نهاية عام 2024".وأشار، إلى أن "المديرية عملت على تغيير تصاميم مدخل بغداد - موصل، حيث تم صب الكونكريت بمسار الدخول بالكامل؛ للحفاظ على الطريق من الحمولات المرورية الكبيرة".