محافظة بغداد تحدد موعد إنجاز المدخل الشمالي
2024-03-12 18:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - حسن الفواز
أكدت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسارع وتيرة الأعمال بمشروع المدخل الشمالي، فيما حددت موعد إنجاز المشروع.
وقال مدير مديرية الطرق في المحافظة عبد الله حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تواصل تنفيذ الأعمال وسبقت جدول العمل بمشروع مدخل بغداد - موصل، إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي الحالية 35% بينما نسبة الإنجاز المخطط لها والمفترضة للتوقيت نفسه هي 16%".
وأضاف، أن "تقدم الإنجاز بمشروع مدخل بغداد - موصل، يعود إلى العمل على 3 شفتات، فضلاً عن عمل عدد كبير من الآليات"، مؤكداً، "إنجاز المشروع نهاية عام 2024".
وأشار، إلى أن "المديرية عملت على تغيير تصاميم مدخل بغداد - موصل، حيث تم صب الكونكريت بمسار الدخول بالكامل؛ للحفاظ على الطريق من الحمولات المرورية الكبيرة".
أكدت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسارع وتيرة الأعمال بمشروع المدخل الشمالي، فيما حددت موعد إنجاز المشروع.
وقال مدير مديرية الطرق في المحافظة عبد الله حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تواصل تنفيذ الأعمال وسبقت جدول العمل بمشروع مدخل بغداد - موصل، إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلي الحالية 35% بينما نسبة الإنجاز المخطط لها والمفترضة للتوقيت نفسه هي 16%".
وأضاف، أن "تقدم الإنجاز بمشروع مدخل بغداد - موصل، يعود إلى العمل على 3 شفتات، فضلاً عن عمل عدد كبير من الآليات"، مؤكداً، "إنجاز المشروع نهاية عام 2024".
وأشار، إلى أن "المديرية عملت على تغيير تصاميم مدخل بغداد - موصل، حيث تم صب الكونكريت بمسار الدخول بالكامل؛ للحفاظ على الطريق من الحمولات المرورية الكبيرة".