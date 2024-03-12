2024-03-12 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مواعيد الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة. وذكر بيان للوزارة تلقته إيرث نيوز ، انه “وبتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لغرض تسهيل عملية الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، وجعلها أكثر انسيابية، تقرر أن تكون آلية الحجز بنظام الساعات موزعة على مدار اليوم، […]

ظهرت المقالة الداخلية تنوه بخصوص آلية الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية أولاً على ايرث نيوز.