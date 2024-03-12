2024-03-12 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، اليوم الثلاثاء، عن وصول 482 طناً من المساعدات العراقية إلى غزة. وقال رسول في بيان تلقته إيرث نيوز إنه “استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27-شباط -2024، واستكمالاً للحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء لجمع المساعدات لأهلنا […]

ظهرت المقالة وصول مئات الأطنان من المساعدات العراقية إلى الأردن لدعم غزة أولاً على ايرث نيوز.