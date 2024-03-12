2024-03-12 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت “أدنوك”، اليوم، عن إصدار “إشعار محدود” لتحالف مشترك بقيادة شركة “تكنيب إنيرجيز” ويضم شركتي “جيه جي سي كوربوريشن” و”الإنشاءات البترولية الوطنية”، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الأولية في موقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الواقع في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي. ومع اقتراب صدور “قرار الاستثمار النهائي” في وقت لاحق من هذا العام، […]

ظهرت المقالة “أدنوك” تصدر إشعارا بشأن مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أولاً على ايرث نيوز.