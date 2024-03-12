2024-03-12 19:36:10 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن وصول قافلة الدعم لأهالي غزة، التي سيرتها وزارة الدفاع العراقية وتسليم موادها للجانب الأردني. وقال رسول في بيان ورد لـ “إيشان”، إنه “استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته التاسعة يوم 27-شباط-2024، واستكمالاً للحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها […]

ظهرت المقالة العراق يُوصل قافلة إلى الأردن تتضمن مواد غذائية لأهالي غزة أولاً على Eishan.