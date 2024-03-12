2024-03-12 19:36:10 - المصدر: منصة إيشان

مع حلول كل شهر رمضان، أو عيد الفطر، يتصاعد الخلاف بين مَن يقول، إن “الهلال أبو يوم”، وآخر يفنّد ويقول: “لا أبو يومين”، ليبقى الطرفان يدافع كل منهما عن “صحته” في بدء شهر رمضان. عادةً ما يبدأ الوقف السني شهر رمضان قبل الشيعة، وخاصةً إذا أعلنت السعودية ذلك، ويكون رمضان الشيعة وخاصةً عند مقلدي المرجع […]

ظهرت المقالة “هذا هلال أبو يوم.. لا أبو يومين”.. انقسام فلكي أم مذهبي حول غرة شهر رمضان؟ أولاً على Eishan.