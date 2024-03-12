2024-03-12 19:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن موظفين بأقسام الطب الشرعي في عدة مناطق يخضعون للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع في قضية نقل بطريقة غير قانونية جثامين مهاجرين جزائريين مقابل أموال. ويخضع ما لا يقل عن عشرين موظفا في دائرة الجنائز والعدالة العاملين بأقسام الطب الشرعي في عدة مناطق بإسبانيا للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع […]

ظهرت المقالة شبكة إسبانية تبتز عائلات مهاجرين جزائريين مقابل نقل جثامين أبنائها المتوفين أولاً على ايرث نيوز.