الداخلية تحدد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

2024-03-12 19:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، مواعيد الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لغرض تسهيل عملية الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، وجعلها أكثر انسيابية، تقرر أن تكون آلية الحجز بنظام الساعات موزعة على مدار اليوم، لتكون كل دائرة بطاقة وطنية لها ساعة محددة يكون الرابط فيها متاح".

ونوهت الى ان موعد الحجز "يكون من بعد العاشرة مساء، والى الثانية عشر مساءً، متاح الى الجميع".



