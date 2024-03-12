تشمل العراق .. أوبك تخفض توقعات نمو إنتاج النفط للعام الحالي

2024-03-12 19:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، توقعاتها لنمو المعروض من النفط في 2024 بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مقارنةً بتقرير فبراير شباط، ليصبح 1.1 مليون برميل.

في المقابل، أبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بلا تغيير عن تقرير الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يومياً.

المنظمة قدّرت أن يصل حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي الى مستوى 104.4 مليون برميل يومياً، على أن يشهد الربع الأخير تحديداً ارتفاعاً بالطلب إلى 105.69 مليون برميل يومياً.

أقفل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل.

واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، حيث قوبل تمديد تخفيضات "أوبك+" والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة المعروض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن النمو في الصين.

في 3 مارس، مددت دول تحالف "أوبك+" التخفيضات الطوعية لإمدادات النفط البالغ حجمها نحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو. وتتولّى السعودية، التي تقود التحالف بالشراكة مع روسيا، نصف التخفيض المتعهد به.

وفقتقرير أوبك لشهر مارس آذار الصادر اليوم الثلاثاء، أظهرت 7 مصادر ثانوية معتمدة من قِبل المنظمة ارتفاع إنتاج دول أوبك في فبراير بنحو 203 آلاف برميل يومياً، إلى 26.6 مليون برميل، بقيادة ليبيا التي رفعت ضخّها خلال الشهر الماضي بمقدار 144 ألف برميل يومياً، تليها نيجيريا بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً.

وفي اتجاهٍ معاكس، خفض العراق إنتاجه بواقع 14 ألف برميل يومياً في فبراير شباط، ليصل حجم المعروض من ثاني أكبر مُنتِج في أوبك إلى 4.203 مليون برميل. بينما يجب بحسب تعهدات التخفيض ضمن اتفاق "أوبك+" ألاّ يتجاوز إنتاج العراق 4 ملايين برميل يومياً.

كما أظهرت المصادر استقرار إنتاج السعودية عند 8.98 مليون برميل يومياً في فبراير، بينما أبلغت المملكة أوبك أن إنتاجها بلغ 9.01 مليون برميل يومياً خلال نفس الشهر.



