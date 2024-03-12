مفتن يحث الاتحادات الرياضية على التخطيط الصحيح لتحقيق الإنجازات

2024-03-12 19:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حث رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم الثلاثاء، الاتحادات الرياضية على العمل الدؤوب والتخطيط الصحيح بغية مواكبة التطور في العمل الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية عربيا وقاريا ودوليا .

وقال مفتن في تصريح له خلال اجتماعه اليوم مع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع) ان "المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل المتواصل والتخطيط الصحيح من اجل تعديل وتصحيح المسار للرياضة العراقية". وأضاف انه "يعمل ايضاً من اجل تهيئة كل سبل النجاح والأرضية الخصبة ومن بينها توفير الأموال وفي المقابل يجب من الجميع العمل بروح التفاني والإخلاص". لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الفاشلة السابقة لتحقيق الإنجازات الرياضية إذ ليس من المقبول ان تحتل رياضتنا المركز السابع عربيا وفي مراكز متاخرة اسيويا".

واكد في ختام حديثه إلى انه سيكشف جميع التفاصيل التي أدت إلى تراجع الرياضة العراقية في حال الإخفاق مجددا.