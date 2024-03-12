التجارة تحدد موعد افتتاح ثلاثة أسواق مركزية في بغداد

2024-03-12 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت الشركة العامة للأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن موعد افتتاح ثلاثة أسواق مركزية في العاصمة بغداد، فيما أكدت أنها تتجه نحو إحالة كافة مواقعها المنتشرة في عموم محافظات العراق إلى الاستثمار.وقالت مدير عام الشركة، زهرة الكيلاني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النصف الأول من العام الحالي 2024، سيشهد افتتاح ثلاثة أسواق مركزية في العاصمة بغداد، وهي سوق العامل وسوق الصالحية في جانب الكرخ، وسوق الشعب المركزي في جانب الرصافة".وأشارت، إلى أن "الشركة مستمرة في إحالة مواقعها للاستثمار في عموم العراق، منها سوق كركوك المركزي وقطعة أرض في محافظة نينوى وسوق النجف الأشرف".وأضافت، أن "الشركة بصدد افتتاح معارض تسويقية، منها المعرض التسويقي الذي سيفتتح في سوق خانقين المركزي ومعرض تسويقي في (شرقي شفته) على مستوى محافظة ديالى، كما أن هناك مشروعاً لافتتاح السوق الحرة العراقي في فرع الشركة بمحافظة بابل".وفيما يخص الاستثمارات، أوضحت الكيلاني، أن "الأعمال لا تزال مستمرة في سوق المنصور المركزي وسوق الزبير المركزي، بحسب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006"، مؤكدة، أن "الشركة مستمرة في إحالة كافة مواقعها وأسواقها للاستثمار من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي ودعم المستهلك العراقي".