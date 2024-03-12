تربية ذي قار تعلن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها

2024-03-12 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية تربية ذي قار، عن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان نتائج الفرز الأولي للمرشحين للعمل بصفة عقد على ملاك المديرية (معلم، معلم جامعي، مدرس) وحسب الدرجات المخصصة لكل قسم وحسب الضوابط الوزارية لدرجات المفاضلة".وأدناه رابط النتائج:https://drive.google.com/drive/folders/1SDmq08M3d5SgYl6__3JWmFbAV4ILr6es