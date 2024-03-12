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تربية ذي قار تعلن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها

تربية ذي قار تعلن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها
تربية ذي قار تعلن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها
2024-03-12 20:36:01 - المصدر: واع
بغداد – واع 
أعلنت مديرية تربية ذي قار، عن نتائج الفرز الأولي للعمل بصفة عقد على ملاكها.
وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعلان نتائج الفرز الأولي للمرشحين للعمل بصفة عقد على ملاك المديرية (معلم،  معلم جامعي،  مدرس) وحسب الدرجات المخصصة لكل قسم وحسب الضوابط الوزارية لدرجات المفاضلة".
وأدناه رابط النتائج:
https://drive.google.com/drive/folders/1SDmq08M3d5SgYl6__3JWmFbAV4ILr6es

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