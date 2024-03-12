مقتل نجل مدير شرطة سليمان بيك جنوبي كركوك

2024-03-12 20:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، بمقتل نجل مدير شرطة (سليمان بيك) جنوب محافظة كركوك في هجوم مسلح.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين هاجموا منزل منتسب بشرطة صلاح الدين في منطقة الـ 55 جنوبي كركوك".

وأشار الى، ان "المسلحين قاموا بإطفاء الكهرباء على منزل الضحية جنوبي كركوك، وخلال خروجه أطلقوا الرصاص على رأسه وأردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، ان "المنتسب هو نجل مدير شرطة ناحية سليمان بيك شرقي صلاح الدين".