تربية ذي قار تعلن نتائج الفرز الاولي للمرشحين للعمل بصفة عقد

2024-03-12 20:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية تربية محافظة ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، عن نتائج الفرز الأولي للمرشحين للعمل بصفة عقد.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، أعلنت نتائج الفرز الاولي للمرشحين للعمل بصفة عقد على ملاك المديرية (معلم، معلم جامعي، مدرس) وحسب الدرجات المخصصة لكل قسم وحسب الضوابط الوزارية لدرجات المفاضلة".





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