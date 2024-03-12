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بالاسماء: تلفزيون الناصرية يعلن عن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد في تربية ذي قار

بالاسماء: تلفزيون الناصرية يعلن عن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد في تربية ذي قار
بالاسماء: تلفزيون الناصرية يعلن عن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد في تربية ذي قار
2024-03-12 20:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: ينشر تلفزيون الناصرية المحلي اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقود في محافظة ذي قار. الاصلاح/ 2024-03-12 17:09 –   البطحاء/ 2024-03-12 17:09 –   الجبايش/ 2024-03-12 17:10 –   الدواية/ 2024-03-12 17:10 –   الرفاعي/ 2024-03-12 17:10 –   السوق/ 2024-03-12 17:11 –   الشطرة/ 2024-03-12 17:11 –...

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