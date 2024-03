2024-03-12 20:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: ينشر تلفزيون الناصرية المحلي اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقود في محافظة ذي قار. الاصلاح/ 2024-03-12 17:09 – البطحاء/ 2024-03-12 17:09 – الجبايش/ 2024-03-12 17:10 – الدواية/ 2024-03-12 17:10 – الرفاعي/ 2024-03-12 17:10 – السوق/ 2024-03-12 17:11 – الشطرة/ 2024-03-12 17:11 –...

The post بالاسماء: تلفزيون الناصرية يعلن عن اسماء المرشحين للتعيين بصفة عقد في تربية ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.