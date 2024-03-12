بالصور: ذي قار jضع حجر الاساس لعدد من المشاريع بتمويل من البنك الدولي

2024-03-12 20:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصريةكشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن وضع حجر الاساس لـ 3 مشاريع بتمويل من البنك الدولي اهمها انشاء مدارس ومراكز صحي في عدد من قرى محافظة ذي قار .وذكر بيان لمكتب معاون محافظ ذي قار غسان الخفاجي تلقته شبكة اخبار الناصرية، انه تم وضع حجر الاساس...

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