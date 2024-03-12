افتتاح ملعب عقرة الجديد في دهوك.. صور

2024-03-12 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح في مدينة عقرة التابعة لمحافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، الملعب الرياضي لنادي عقرة بكلفة 310 ملايين دينار.

وجاء في بيان لمحافظة دهوك ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بمتابعة لمشاريع حكومة إقليم كوردستان وبمناسبة ذكرى انتفاضة مدينة عقرة ومحيطها، تم اليوم افتتاح ملعب نادي عقرة الرياضي، بحضور كل من محافظ دهوك علي تتر ومسؤول الفرع التاسع للحزب الديمقراطي الكوردستاني مردان خضر ومسؤول الادارة المحلية في عقرة دلاور ميكائيل وعدد من المديرين المعنيين".

وعبر المحافظ بحسب البيان عن "شكره لرئيس حكومة اقليم كوردستان وجميع المؤسسات ذات الصلة ووزارة الشباب ومسؤولي قضاء عقرة"، مؤكدا أن "قافلة البناء ستستمر وسيستمر افتتاح المشاريع الخدمية في عموم المحافظة".

واشار إلى انه "تم تجديد الملعب بتكلفة 310 ملايين دينار بناء على توصيات من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دعماً للشباب والرياضيين في المنطقة".