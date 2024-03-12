2024-03-12 21:06:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري، الثلاثاء، إحالة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهمة “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” عندما كان قائدا عسكريا في مدينة حماة عام 1982. وذكر بيان مكتب المدعي العام أنه تم تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية ضد رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق […]

ظهرت المقالة بتهم ارتكاب جرائم حرب ومجازر.. رفعت الأسد يواجه القضاء السويسري أولاً على Eishan.