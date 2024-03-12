2024-03-12 21:06:11 - المصدر: منصة إيشان

رأى أمير قبائل الدليم في محافظة الأنبار علي حاتم السليمان، أن كل ما أثير من تصريحات وبيانات من قوى سياسية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كانت بهدف “إزاحته” من المنصب. وفي حديث متلفز، على إحدى القنوات الفضائية العراقية، انبرى السليمان مدافعاً عن مواقفه السابقة ضد الحشد الشعبي، في معارك التحرير من تنظيم داعش […]

ظهرت المقالة “العناق المرّ” للواجهة مجدداً.. السليمان: الفياض ابن حمولة وهناك من يريد “عزله” من رئاسة الحشد أولاً على Eishan.