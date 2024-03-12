2024-03-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

نشرت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية الفرنسية رسما كاريكاتوريا عنصريا مسيئا لأهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر. وأثار الرسم الكاريكاتوري انتقادات واسعة من الفلسطينيين الذين يعيشون ويلات الحرب من قصف وحصار وتجويع. وتضمن رسم الصحيفة عائلة في غزة تجلس بين الأنقاض بينما يركض رجل وقد سال لعابه خلف صراصير وفئران هاربة وفي أفواهها […]

ظهرت المقالة صحيفة فرنسية تنشر “كاريكاتيرا” يسخر من مجاعة غزة برمضان أولاً على ايرث نيوز.