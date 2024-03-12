حكومة صلاح الدين تتوعد بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار

2024-03-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

حددت الحكومة المحلية في صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، أسعار اللحوم، فيما توعدت بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار. وقال مدير فرع الرقابة التجارية والمالية في صلاح الدين حميد خليل مهدي، إنه “تم عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس المحافظة، وتم تحديد سعر اللحوم من قبل المجلس”، لافتا، إلى أن “سعر البيع المطروح من قبل المجلس، ثمانية عشر ألف […]

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